Capitán de España Sub 20 asegura que confía en el crecimiento de Damián Pizarro: "Gran talento en Chile"

Damián Pizarro es una de las bajas que presenta la selección chilena Sub 20 en el Mundial de la categoría.

El delantero formado en Colo Colo no tuvo una buena temporada y de hecho su club -Udinese de Italia- lo mandó ahora a Le Havre, en Francia, para que pueda sumar minutos y volver con mayor experiencia a Friuli. Y hay quienes confían en su despegue.

Por ejemplo, el capitán de la selección Sub 20 de España que juega el Mundial de Chile, Iker Bravo, quien también integra la plantilla de Udinese y que compartió con Damián Pizarro y Alexis Sánchez en la temporada 2024-2025.

“Me llevo muy bien con Alexis y con Damián, en el Udinese compartimos, y más o menos sé cómo son”, dijo el autor del gol español ante Brasil y que clasificó a la segunda ronda del Mundial Sub 20.

Al hablar en específico del ex jugador de Colo-Colo, Bravo señaló que “Damián es un gran talento en Chile, como muchos otros que hay, y él va a trabajar, porque lo he visto desde primera persona lo que trabaja y sus resultados van a llegar”, señaló.

