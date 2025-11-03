Capitán de Coquimbo Unido: "Dijeron que era suerte, que nos caeríamos, y acá estamos, somos campeones"

Historia pura fue la que hizo Coquimbo Unido en el fútbol chileno. El cuadro "pirata" conquistó su primer título en la Primera División después de derrotar el domingo por 2-0 a Unión La Calera en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Por eso, la felicidad fue total en el plantel del conjunto aurinegro y el capitán Sebastián Galani valoró el cumplir el objetivo en el certamen.

"Felices como grupo. Lo habíamos hablado del partido pasado, que teníamos la posibilidad, y se nos quiso dar acá, con nuestra gente. Así lo quiso el destino. Estamos cumpliendo un sueño, sobre todo para la gente, que se lo merece. Aún no lo asimilo, mi mentalidad creo que ojalá se acumulen los títulos en este club, pero feliz, por nuestra gente y nuestras familias", expresó el volante del elenco nortino.

"Con trabajo, mucho trabajo. Dijeron que era suerte, que nos íbamos a caer, y acá estamos", añadió el mediocampista, surgido en las canteras del club.

En tanto, el experimentado volante Alejandro Camargo sostuvo en radio ADN: "Contento, se nos dio a todos. Era mi tercera vez, asi que la tercera es la vencida. Contento por el grupo que tenemos, por haber salido campeón mucho antes que termine el torneo. Ahora disfrutando con nuestras familias. Este grupo es humilde y trabajador, me saco el sombrero por todos ellos".

"El cuerpo técnico, la humildad. Siempre nos dedicamos a trabajar, no a creernos más de lo que somos. Nos entregamos siempre por el compañero", sentenció.

