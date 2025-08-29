Cánticos contra la U e invasión a la cancha marcaron masivo "Arengazo" de Colo-Colo en la previa del Superclásico

El Superclásico que protagonizarán Colo Colo y Universidad de Chile este domingo en el estadio Monumental por la 22ª fecha de la Liga de Primera, ya se vive con todo.

Es que este viernes, el "Cacique" tuvo en el reducto de Macul su "Arengazo", el tradicional último aliento de los fanáticos previo a un derbi.

Una multitud de hinchas se reunió en el Monumental, en una jornada marcada por cánticos y lienzos en contra de su archirrival y por una invasión de fanáticos a la cancha durante el último entrenamiento del plantel.

En la práctica, además, resaltó la ausencia del defensa uruguayo Alan Saldivia, pues según dio a conocer ESPN, el zaguero estuvo "en el sector de Océano junto a sus agentes y no participó esta jornada del 'Arengazo' porque hay una oferta formal por el Vasco da Gama con un préstamo con opción de compra".

Consignar que el Superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile está programado para las 15:00 horas de este domingo en el reducto de Macul.

IMÁGENES:

PURANOTICIA