Candidato a rector de la U. de Chile advierte a Michael Clark: "Va a tener que enfrentar acciones judiciales y rendición de cuentas"

Michael Clark, presidente de Azul Azul -concesionaria que administra al club Universidad de Chile-, sumó nuevas críticas a raíz de todos los problemas judiciales que ha debido enfrentar como consecuencia de su implicancia en el Caso Sartor, por el cual recibió una inhabilitación de cinco años por parte de la Comisión para el Mercado Financiero.

Ahora los cuestionamientos provinieron de parte de Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho y candidato a rector de la Universidad de Chile, quien en entrevista con 24 Horas no escondió su deseo de que el empresario salga de la sociedad anónima que maneja el elenco laico.

"Creo que le hace bien a la Universidad que haya una nueva persona que dirija este club y que ojalá no esté conectada a los intereses del señor Clark. La Universidad de Chile no hace acuerdos sobre su nombre e imagen con personas que no cumplen la ley chilena y creo que este es un tema de primera importancia para la Universidad", manifestó el académico.

Pero el doctor en Derecho no se detuvo ahí y advirtió que "si salgo elegido rector, el señor Clark va a tener que enfrentar acciones judiciales y de rendición de cuentas para ver si él ha cumplido verazmente con el contrato. Va a tener que dar cuenta de los fraudes de los que lo acusa la CMF porque nosotros no podemos tener una vinculación con una persona que no cumple la ley".

A propósito de la demanda presentada por el dirigente en contra de la CMF, el abogado lo instó "a defenderse y hasta que no salga la decisión del juicio, que dé un paso al costado de Azul Azul, que no contamine Azul Azul, las sociedades anónimas deportivas con los problemas que él tiene por su conducta anterior".

Por último, Ruiz-Tagle subrayó que "ha llegado el momento de las acciones legales porque no hay una comunicación fluida, hay una actitud arrogante de ignorar lo que es evidente que debía suceder (...) El que se aperne el señor Clark es una muestra de que a él no le interesa cumplir la ley, no le interesa que Azul Azul sea una entidad que prospera y a la cual le va bien, sino que le interesa protegerse más él".

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