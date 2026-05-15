¡Campeón y en la mira de la Premier! Darío Osorio levanta la Copa de Dinamarca con el Midtjylland

Darío Osorio sumó un nuevo título en Europa junto al FC Midtjylland. Tras conquistar la Superliga danesa en la temporada 2023-2024, el delantero chileno se coronó ahora campeón de la Copa de Dinamarca, luego de que su equipo derrotara por 1-0 al FC Copenhagen en la final disputada el jueves.

El atacante nacional fue titular y permaneció en cancha hasta el minuto 85 en un encuentro marcado por la intensidad y las provocaciones de los jugadores rivales, quienes, según medios daneses, intentaron sacarlo del partido.

“Su habilidad es obvia, pero también se ha hablado mucho sobre su temperamento. Los jugadores de Copenhague trataron de marcarlo vehementemente y de provocarlo para que lo expulsaran”, señaló Michael Sten Jensen, periodista de la Danish Broadcasting Corporation, la televisión pública de Dinamarca, en conversación con Las Últimas Noticias.

El comunicador además explicó que “Osorio en general recibe muchas amarillas y cuando se enoja o lo provocan muchas veces queda en riesgo de ser expulsado. Su técnico (Mike Tullberg) dijo que los árbitros no lo protegen lo suficiente en el campo”.

De hecho, el oriundo de Hijuelas fue reemplazado en la recta final del compromiso debido a que ya había sido amonestado con tarjeta amarilla.

Respecto al futuro del futbolista chileno en Europa, Sten Jensen aseguró que “se ha hablado harto de él en los últimos meses a propósito de la carrera por el título entre Aarhus y su equipo. Ha tenido una buena temporada y creo que lo van a vender este verano”.

En ese contexto, el medio Give Me Sports aseguró recientemente que Osorio estaría siendo seguido por tres clubes de la Premier League: AFC Bournemouth, Everton F.C. y Crystal Palace F.C.

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