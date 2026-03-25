Cámara entregó reconocimiento a Santiago Wanderers tras ganar la Copa Libertadores Sub-20

La Cámara de Diputados brindó un homenaje a Santiago Wanderers tras coronarse campeón de la Copa Libertadores Sub 20, sumando así un nuevo e importante hito en la historia del fútbol chileno.

En el acto, que además contó con la presencia de la ministra del Deporte, Natalia Duco, el diputado Hotuiti Teao –integrante de la Comisión Deporte– entregó un galardón al plantel que destaca el triunfo y la reputación que le entrega a Chile, especialmente a la ciudad de Valparaíso.

"He querido invitarlos para brindarles un homenaje solamente en la Cámara de Diputados, junto a la ministra del Deporte que sé que nos va a seguir apoyando”, expresó el parlamentario independiente, de la bancada UDI.

En ese contexto, destacó que “detrás de todos estos jóvenes hay mucho esfuerzo, hay directivos y dirigentes, pero principalmente están las familias que día a día le brindan ese respaldo que necesitan”.

Asimismo, manifestó que “valoramos el trabajo del club deportivo Santiago Wanderers, de su trabajo formativo, y que esperamos que sigan siendo campeones y que obviamente volvamos a ganar la copa próximamente”.

El legislador entregó -junto al diputado Sebastián Zamora- un galardón al club “para que este momento se selle, no se olvide y que vuelvan a sus casas con alegría, porque el deporte es transversal”, afirmó el independiente.

En tanto, el diputado Sebastián Zamora manifestó que “como integrantes de la comisión de Deporte y representantes de Valparaíso teníamos que entregar este homenaje para visibilizar logros que son fruto del esfuerzo de estos jóvenes”.

Por su parte, la ministra Natalia Duco, destacó que “el reconocimiento y el exclusivo esfuerzo es de los jugadores, los que estuvieron en la cancha, los que entrenaron todos los días, los que dejaron de lado cumpleaños, navidades, familias, amigos y carretes”.

Finalmente, el capitán de los campeones, Lucas Avendaño, tras recibir el homenaje declaró que “en verdad fue muy difícil estar allá lejos de la familia, concentrados 24/7, pero me siento muy orgulloso de todo lo que hemos logrado como familia y equipo. Espero que vengan muchas más alegrías para Valparaíso y Chile. Estoy feliz de representarlos a todos en otro país”.

IMÁGENES

PURANOTICIA