Calderón destaca el partido contra Botafogo por la Libertadores: "Nada más lindo que enfrentar al último campeón"

Universidad de Chile conoció a los rivales que enfrentará en la fase grupal de la Copa Libertadores 2025, luego de que se realizara el sorteo de la etapa estelar.

En ese sentido, el cuadro azul se medirá contra Botafogo de Brasil, campeón vigente del torneo continental, además de Estudiantes de La Plata de Argentina y Carabobo de Venezuela.

Uno que se refirió al sorteo fue Franco Calderón, defensa argentino del conjunto estudiantil, quien pese a asegurar que será duro enfrentar al monarca, será un lindo desafío para el club.

"Nos tocó un grupo muy lindo. Como jugador, no hay nada más lindo que enfrentar al último campeón de la copa, Botafogo. Pero tenemos que ir partido a partido. Hoy estamos enfocados en la Copa Chile, después pensaremos en la Libertadores", comenzó diciendo el zaguero en conferencia de prensa.

Sobre la participación del elenco universitario en el certamen, sostuvo que "el objetivo es llegar lo más alto en la copa. Me encantaría salir campeón, igual que al resto de los chicos. También me gustaría salir campeón de la Copa Chile otra vez, y del Campeonato Nacional. Vamos por todo".

Respecto a las falencias del equipo, comentó que "siempre hay cosas que mejorar, cada uno sabe lo que tiene que mejorar. Hace dos partidos no ganamos, pero eso no complica las cosas, sabemos bien los objetivos que tenemos".

Por último, Calderón se refirió al hecho de no tener una localía fija, debido a las obras en el Estadio Nacional: "Hacer de local en un lado y en otro, complica, porque el equipo no se adapta siempre a un cierto lugar, pero no eso es excusa. Siempre tenemos que mostrar la mejor versión en el estadio que nos toque".

