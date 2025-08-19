Caen dos entrenadores en Primera B: Manuel Suárez sale de D. Concepción e Ivo Basay dice adiós a Magallanes

Luego de una reunión de directorio, Blanco y Negro ratificó lo que todos ya sabían y anunció la salida del director técnico de Colo-Colo, Jorge Almirón.

Sin embargo, el argentino no fue el único estratego que se quedó sin trabajo en el fútbol chileno, ya que dos colegas suyos que dirigen en la Liga de Ascenso también fueron cesados de sus funciones.

Uno de ellos fue Manuel Suárez, adiestrador de Deportes Concepción que tenía al "León de Collao" cumpliendo una correcta campaña con ocho triunfos, cinco empates y ocho derrotas, números que le permitieron el cuadro lila instalarse en el octavo lugar con 29 puntos, siete por debajo de los líderes Deportes Copiapó y Santiago Wanderers.

"Deportes Concepción agradece profundamente el profesionalismo, compromiso y dedicación que le entregaron a nuestro equipo, consiguiendo el ascenso a Primera B del Torneo Nacional", indicaron desde el club por medio de un comunicado, donde aseguraron que el término del contrato fue por mutuo acuerdo.

Otro elenco que decidió desprenderse de su DT fue Magallanes. Con un escueto escrito en redes sociales, la "Academia" informó la partida de Ivo Basay, quien apenas alcanzó a disputar seis duelos con los albicelestes, con un saldo de una victoria, dos igualdades y tres caídas.

El "Manojito de Claveles" ocupa el penúltimo puesto con 19 unidades, una más que el colista Santiago Morning que hoy día estaría perdiendo la categoría.

