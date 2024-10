Cadem: 83% de los encuestados cree que Chile no clasificará al Mundial de 2026

El pésimo momento de la Selección chilena tiene bastante decepcionados a los hinchas, pues la Roja quedó en el último lugar de la tabla de las Clasificatorias sudamericanas para el Mundial 2026 tras las derrotas ante Brasil y Colombia por la fecha doble de octubre.

Y así quedó reflejado en la encuesta Cadem, la cual consideró al combinado nacional de Ricardo Gareca en sus preguntas.

Los resultados del sondeo arrojaron que el 83% de la gente piensa que el "Equipo de Todos" no clasificará a la próxima Copa del Mundo, mientras que apenas el 12% aún tiene fe. En tanto, el 5 por ciento no sabe o no responde.

Sobre las sensaciones dejadas por la Roja en el proceso eliminatorio, el 52% expresó que siente tristeza y el 21% rabia. Por su lado, el 10% señaló sentir tranquilidad, alegría, satisfacción y orgullo.

Por último, sobre los culpables del pésimo momento, Pablo Milad, presidente de la ANFP, fue uno de los apuntados, debido a que un 68% de las personas le pusieron nota entre 1 y 4 (sobre 7).

En tanto, el técnico Ricardo Gareca tampoco aprueba y un 68% reprobó su gestión con una clasificación bajo cuatro.

PURANOTICIA