Luciano Cabral y Felipe Loyola fueron elogiados tras empate de Independiente con River

Los seleccionados nacionales Felipe Loyola y Luciano Cabral fueron titulares en el empate a cero entre Independiente y River Plate por el Clausura argentino, duelo donde el VAR le anuló dos goles al denominado Rey de Copas.

A diferencia de los últimos partidos donde recibieron algunas críticas de la prensa, ahora los chilenos lograron brillar con luz propia y fueron destacados por su aporte en en la escuadra que dirige Julio Vaccari.

Diario Olé los calificó a ambos con nota siete y destacó en el caso de "Pipe" que fue "el dueño de la mitad de la cancha. Criterioso para los quites y la distribución y tiempista a la hora de los anticipos. cortó los circuitos de River, Además, se animó a soltarse por derecha para participar de la creación. Se ganó la amarilla por protestar".

Sobre el ex volante de Coquimbo Unido, en tanto, indicó que "armó de arranque una buena jugada con (Walter) Mazzantti y levantó en el segundo tiempo cuando salió Enzo Pérez y pudo entrar más en contacto con la pelota. Antes de ser reemplazado (en el 75' por Pablo Galdames), Armani le sacó el 1-0 con el pie".

En la misma línea, el medio partidario Infierno Rojo valoró que Cabral "mejoró muchísimo, conectó más con sus compañeros. Arrancó de menos a más. A los 25 minutos del segundo tiempo, quedó frente al arco y atajó Armani con el pie".

En caso de Loyola, solo se limitaron a señalar que "junto a (Rodrigo Fernández) Cedrés se complementaron y mostraron una mejoría en el mediocampo del equipo".

Cabe recordar que Independiente de Avellaneda visitará este miércoles a partir de las 20:30 horas a Universidad de Chile por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores.

