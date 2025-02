Buljubasich: "Tenemos un mejor equipo que el año pasado"

Este jueves, el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, realizó un balance sobre las gestiones de la Universidad Catolica para las incorporaciones, luego de que se confirmara que Diego Valencia fue el ultimo refuerzo para esta temporada 2025. En ese sentido, descartó que sea un problema el no conseguir un volante.

"Hablamos de la posibilidad de traer un volante ofensivo o un extremo. Dentro de las posibilidades que había, consideramos que no había alguno que reuniera las condiciones. A veces es mejor no traer que cuando no estás 100% convencido (...) No veo una gran preocupación en ese sentido. El gran desafío es encontrar un funcionamiento que ya se encontró en parte de la pretemporada, sostenerlo en el tiempo y convertir las ocasiones de gol", expresó "Tati" en conferencia de prensa.

Además, hizo una autocrítica por el empate ante La Calera: "Fue de los más bajos, pero son situaciones. Creemos que una vez que estén todos los jugadores disponibles, tenemos para dos jugadores por puesto. Esa competencia interna que nos va a dar un nivel más alto. Consideramos que tenemos un mejor equipo que el año pasado. Tenemos jugadores de experiencia, jóvenes, jugadores de selección. Hay un mix de un montón de cosas que, con el correr de los meses, dará sus frutos".

En cuanto al cambio de día del partido frente a Audax Italiano, de domingo a lunes, por el debut en el Campeonato Nacional, comentó: "Estamos pasando por un momento complejo desde muchos lados: nos toca no tener el estadio cuando se cerraron otros para el Mundial Sub 20, el Nacional es más difícil tenerlo, Santa Laura está colocando las luces. Hay cosas que atentan contra la programación ideal. Hay que tratar de entender que estamos en un proceso complejo, a veces hay restricciones de las autoridades".

"Se solucionó de buena manera, con un aforo mayor del que estaba. Tenemos que ser más solidarios y buscar soluciones. Para el club es un problema, para el juego también, el clima que se genera un domingo es mejor que un lunes, está probado. Tenemos que poner todos un poquito de sí para que se solucionen los problemas", complementó.

Por último, sobre la localía en el partido con Palestino por la Copa Sudamericana, Buljubasich dijo: "Una opción es el Ester Roa, estamos a la espera de una resolución. La otra es Viña del Mar. Esperamos esta semana, más tardar el lunes, definirlo".