Buljubasich se despide de la UC entre lágrimas y aclara que quería seguir: "Estoy orgulloso de lo que hice"

Después de 16 años, se acabó la era de José María Buljubasich como gerente deportivo de Universidad Católica. Este martes el cuadro "cruzado" anunció a través de sus redes sociales la salida del "Tati".

Más tarde, en una conferencia de prensa realizada en el Claro Arena, el histórico personero, y antes exitoso arquero del conjunto de la franja, se despidió entre lágrimas y aseguró que "yo quería seguir en el cargo".

"Espero poder hablar, en un día de emociones. Expresar agradecimientos. Empezar de adelante para atrás. Agradecerle a Matías (Claro) por el tiempo que estuvimos trabajando juntos, no solo como presidente, sino también como director. Tenemos una buena relación. Entiendo que los clubes tienen que tomar decisiones. Las acepto y me parece bien", comenzó diciendo.

"Estoy orgulloso de lo que hice en Católica. La manera de salir de los clubes es de buena manera, deseando que las cosas sigan bien hacia adelante, no solo cuando uno está dentro del club, sino cuando le toca estar afuera. Les pido a todos los hinchas, a todos los trabajadores, que respeten la decisión del directorio, que la valoren y que sigan trabajando para que este club sea cada vez más grande. Es la forma en que lo hacemos en Católica", añadió.

Sobre su gran vínculo con el club, sostuvo: "No nací en Católica. Por eso no soy hincha desde chiquito. Pero me han tratado muy bien desde que llegué como jugador. Traté de darles siempre lo mejor. Con profesionalismo, con honestidad. Dejé todo, lo mejor que pude. Con errores, con aciertos. Nos pasa a todos. Pero siempre con el deseo de que al club le vaya bien".

Luego, se refirió a las expectativas incumplidas, las cuales le pasaron la cuenta para terminar su gestión: "Algo pasó. En algún lugar se elevaron las expectativas y no las pudimos cumplir. Sé que hay críticas. Sé que hay cosas que son duras. Pero, bueno, lamentablemente no saben toda la información, el trabajo que se hacen en el club. A veces la información que les llega está torcida, equivocada. Hoy que me toca salir, ojalá que mi mensaje llegue a los hinchas y que crean más en lo que hace el club".

"Somos el mejor club de Chile, de los mejores clubes de Sudamérica. Me tocó participar en la parte de la historia, tal vez, más ganadora. No sé si hablar de gloriosa. Con muchos títulos. Eso es un orgullo para todos los que pudimos trabajar acá. Entonces, ojalá que ahora que me toca estar afuera, y que ya no tengo un interés propio, como lo pueden pensar algunos, les pido a los hinchas que apoyen al club, que apoyen al directorio de Matías, a todos los que trabajan acá. Puedo decir que todos son hinchas de Católica", sentenció.

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