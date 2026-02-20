Buljubasich mostró satisfacción por el mercado de pases de la UC: "Armamos un buen plantel"

Un día después del cierre del mercado de pases, el gerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich, expresó su satisfacción por la conformación del plantel para la temporada, donde los "cruzados" lograron sumar cinco caras nuevas.

En ese sentido, "Tati" manifestó en conferencia de prensa que "estamos contentos con el mercado de pases que se hizo, teníamos claro que necesitábamos tener un plantel más amplio, no solo por el hecho de jugar Copa Libertadores o porque existe un torneo más (Copa de la Liga), sino porque el año pasado teníamos un plantel más corto".

Asimismo, el exportero estudiantil explicó por qué el club no persistió en la búsqueda de un extremo tras la salida de Eduard Bello y los rumores sobre un posible retorno de César Munder, quien terminó recalando en Palestino.

"No llegó un jugador más porque concluimos en conjunto con el cuerpo técnico, la gerencia deportiva y el Directorio que con los jugadores que incorporamos, las posiciones en que reforzamos y la posibilidad de nuestros jugadores jóvenes para sumar minutos, teníamos un plantel completo y que no necesitábamos tener un jugador más", puntualizó el argentino.

Sobre esa misma línea, el dirigente aseguró que "estoy convencido de que armamos un buen plantel. Me toca ver las prácticas y por entrenamiento o en las prácticas de fútbol quedan fuera cinco o seis jugadores. Hay otros que ya están casi listos para volver como Fernando Zuqui y Alfred Canales".

Además, el trasandino sostuvo que "hay un plantel amplio, hoy hay solo un campeonato, pero vamos a llegar a un momento en que habrá seis y hasta ocho partidos por mes y ahí será necesario contar con todos los jugadores que son parte del plantel".

Por último, Buljubasich destacó que la remodelación de su estadio les puede ayudar a potenciar el plantel en futuras ventanas de fichajes. "Lo que se pueda generar por ingresos en el Claro Arena, la clasificación a torneos internacionales e ingresos comerciales, en dos o tres años uno podría contar con recursos continuos. Cuando se habla de invertir más en un plantel implica compromisos a más largo plazo. Sin crecimiento orgánico y sistemático es difícil, ojalá sea lo antes posible. Esperamos que en un corto plazo se puedan comenzar a ver esos frutos". cerró.

PURANOTICIA