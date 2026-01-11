Bruno Cabrera se convierte en la próxima baja de Coquimbo Unido

Coquimbo Unido, campeón del fútbol chileno 2025, enfrenta una nueva baja de peso en su plantel. Tras la salida del entrenador Esteban González y de figuras como Matías Pallavecino, Cecilio Waterman y Cristián Zavala, el equipo ahora ve partir a Bruno Cabrera, su defensor estrella de 28 años.

Cabrera, pieza clave en la última línea de los piratas, ha despertado interés en el fútbol argentino. Según informan medios trasandinos, Newell’s Old Boys ya aceptó pagar la cláusula de salida de 500 mil dólares, asegurando la llegada del zaguero al club rosarino.

El defensor no solo era un baluarte defensivo, sino que también estaba en la mira de otros equipos, entre ellos Colo Colo, lo que refleja su importancia y el impacto que tendrá su partida en la estructura del campeón chileno.

La salida de Cabrera deja a Coquimbo Unido con una vacante en la defensa central justo antes de su debut en la Supercopa, obligando al cuerpo técnico a acelerar la búsqueda de un reemplazo que mantenga la solidez del equipo.

A pesar de los esfuerzos de la dirigencia por retener gran parte del plantel campeón, las bajas consecutivas evidencian que la renovación será clave para que Coquimbo Unido mantenga su competitividad en el inicio de la temporada 2026.

PURANOTICIA