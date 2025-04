Bruno Barticciotto y su ausencia en la Roja: "Me sorprendió un poco el no llamado"

Si hay un futbolista chileno de buen presente en el extranjero, ese es Bruno Barticciotto, quien ha marcado seis goles en siete partidos en el Santos Laguna de México, cuadro al que arribó en febrero pasado proveniente de Talleres de Córdoba.

Sin embargo, a pesar de eso, el delantero no fue nominado por Ricardo Gareca a la Selección Chilena para los partidos ante Paraguay y Ecuador por las Clasificatorias para el Mundial 2026, donde la Roja obtuvo una derrota y un empate, y no marcó goles.

El propio Barticciotto se refirió a su ausencia en la nómina del combinado nacional, y en conversación con ESPN sostuvo que "el tema de la Selección creo que nos preocupa a todos. Me sorprendió un poco el no llamado. No te voy a decir que necesitaba estar, porque tampoco llevo 10 goles, pero sí por el momento que están viviendo los delanteros y por mi buen momento quizás sí lo esperaba".

"Los técnicos tendrás sus propias conclusiones y buscarán sus propias formas. Eso también es aceptable. Creo que por mi buen momento en ese punto específico, de hace dos semanas, quizás sí lo esperaba", añadió.

Por último, dijo que "no tengo idea de porque no me llamaron. Me habló el coordinador de la Selección y el preparador físico y por lo mismo creí que me iban a llamar. Pero bueno, no tocó. No soy un jugador que haya hecho mucho y que tenga que estar sí o sí".

