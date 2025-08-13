Arturo Salah plantea que Manuel Pellegrini "es la única salvación que tiene el fútbol chileno"

Desde hace largos años, cuando la Selección chilena comenzó a quedarse afuera no solo de los mundiales sino también de las instancias finales de Copa América, el nombre de Manuel Pellegrini empezó a surgir como opción para tomar las riendas de la Roja.

Aunque el actual entrenador del Real Betis ha estado lejos de concretar el sueño de varios fanáticos del elenco nacional, el expresidente de la ANFP e íntimo amigo del "Ingeniero", Arturo Salah, lo apuntó como la persona idónea para liderar el repunta del "Equipo de Todos".

En conversación con el podcast "El Gerente" de The Clinic, el otrora mandamás del balompié criollo afirmó que "estamos en la crisis más profunda del fútbol chileno. En su momento, cuando había que buscar un entrenador para la Selección fue con el primero que hablé. Él estaba en un momento profesional óptimo, pero estaba en otro nivel".

El ex DT de Colo Colo y Universidad de Chile, entre otros cuadros, puntualizó que "en las últimas entrevistas que dio Pellegrini, flexibilizó esa posibilidad. Siempre ha dicho que quiere cerrar su carrera dirigiendo a Chile. Él tiene una espalda tremenda como para poder neutralizar todo este desorden y falta de visión técnica que tiene el fútbol actual".

Por último, Salah enfatizó que "si bien la Selección es una parte, es lo más importante e influye mucho en todo el desarrollo de la actividad. Si se logra ordenar eso y los que están al lado administran bien o no hacen locuras, porque una persona con el liderazgo Manuel no lo permitiría, él es la única salvación que tiene el fútbol chileno".

