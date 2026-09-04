Bruno Barticciotto se despidió de Talleres con un emotivo mensaje: "El año más difícil que me tocó vivir"

Bruno Barticciotto dejó Talleres de Córdoba para arribar en calidad de préstamo a Huracán, en busca de sumar minutos en una compleja temporada marcada por las lesiones.

El atacante nacional se despidió de la "T" con un emotivo mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde agradeció el apoyo que recibió en el club pese al mal momento que vivió.

"Fue el año más difícil que me tocó vivir. Quiero agradecer especialmente a todo el staff y a cada persona que estuvo en el día a día intentando ayudarme, levantarme y sacarme una sonrisa incluso cuando para mí era muy difícil hacerlo", expresó el exjugador de Palestino.

"Pedir disculpas por no haber podido demostrar lo que soy. Me voy con una sensación de bronca y dolor, pero sabiendo que en ese momento estaba haciendo todo lo que estaba a mi alcance. Les deseo lo mejor siempre", añadió.

Consignar que Barticciotto podría sumar sus primeros minutos en Huracán en el duelo de este viernes ante Belgrano de Córdoba, en calidad de visita, a las 18:00 horas chilena.

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(Imágenes: @brunobarti)

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