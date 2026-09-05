Bruno Barticciotto lamenta su salida de Talleres: "Para mí fue doloroso"

El delantero nacional Bruno Barticciotto rompió el silencio tras su salida de Talleres de Córdoba, elenco que lo envió a préstamo a Huracán después de un primer semestre para el olvido, donde casi no vio acción en la cancha.

Tras debutar con los colores del Globo en el empate ante Belgrano, el chileno indicó en zona mixta que "pasé de que me quieran mucho por el 2024 que tuve, y me fui por una cosa que ni siquiera fue lo que dicen".

"La gente tampoco quería que siga. Me quedo con ese dolor porque no fue algo futbolístico, sino porque no podía demostrar, estaba lesionado", añadió el formado en Universidad Católica.

El atacante lamentó que "terminé siendo el que no pudo jugar y que más puteaban pero yo lo intenté, hice todo lo posible para recuperarme rápido cuando me volví a lesionar. No se dio y después la gente se la agarró conmigo por el tema de mi cumpleaños y no fue así".

Al mismo tiempo, "Barti" admitió que "para mí fue doloroso salir, y salir de esta forma, pero le agradezco a los hinchas, al club y dirigentes que se han portado bien conmigo durante el año".

Respecto de volver al club dueño de su pase después que termine su cesión el próximo 31 de diciembre, el ariete criollo remarcó que "Talleres es uno de los clubes top de Argentina, pero voy a día a día. No disfruté nada en el año, así que quiero disfrutar este partido, poder jugar todo lo posible y que pase lo que pase".

PURANOTICIA