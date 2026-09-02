Bruno Barticciotto deja Talleres y llega a Huracán en un préstamo por todo lo que queda del 2026

El atacante de 25 años firmó un préstamo hasta final de año con posibilidad de extenderlo por una temporada más. La operación incluyó también una opción de compra.
Huracán oficializó a través redes sociales el arribo de Bruno Barticciotto, futbolista perteneciente a los registros de Talleres de Córdoba.
Desde el "Globo" informaron que el atacante de 25 años firmó un préstamo hasta final de año con posibilidad de extenderlo por una temporada más. La operación incluyó también una opción de compra.
Es importa recordar que el chileno viene de un pésimo primer semestre en la "T", en el cual sufrió algunas lesiones que lo sacaron de la consideración a inicio de la campaña y nunca logró recuperar terreno en el once estelar.
De hecho, en estos ocho meses del 2026, "Barti" apenas ha sumado 102 minutos en cancha repartidos en seis cotejos, con un saldo de una asistencia.
(Imágenes: @CAHuracan y @brunobarti)
PURANOTICIA