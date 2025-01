Brereton y su fichaje en Sheffield: "No quería irme a un sitio que no me fuese familiar"

Ben Brereton puso fin al martirio que vivió en el Southampton, donde no estaba siendo considerado, y el lunes fue oficializado como nuevo refuerzo del Sheffield United.

El delantero chileno-inglés regresa al cuadro donde brilló en el primer semestre de 2024, cuando estuvo a préstamo por seis meses desde el Villarreal. Y pese a que descendieron, el atacante tuvo un destacado paso con seis goles en 14 partidos.

En las últimas horas, "Big Ben" profundizó en los motivos para regresar al Sheffield: "Es muy emocionante, ya estuve en el club antes y lo disfruté mucho. Conozco al staff y a algunos de los jugadores, así que apenas supe de esta oportunidad, me entusiasmé".

Sobre pasar de la Premier League a la Championship, sostuvo que "en mi caso, que tengo una pequeña familia en Southampton, no quería irme a un sitio que no me fuese familiar. Acá conozco al entrenador, al staff y a algunos jugadores, así que no tuve que pensarlo mucho. Quería volver 100%, no había otra opción para mí".

Por último, comentó que "el sueño de todo futbolista es jugar en la Premier League, es lo mejor de lo mejor. Pero también jugué en la Championship mucho tiempo con Blackburn Rovers y me encantó. Es una liga muy, muy loca. Estoy entusiasmado con poder ayudar a Sheffield a conseguir el ascenso".

Ben Brereton podría debutar este mismo martes 21 de enero en el partido contra Swansea, por la 28° fecha de la Championship.

