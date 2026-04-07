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Brayan Cortés y su larga ausencia en las nóminas de la selección chilena: "Me llama la atención"

Brayan Cortés y su larga ausencia en las nóminas de la selección chilena: "Me llama la atención"

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El arquero que disfruta de un gran presente en Argentinos Juniors manifestó que su convocatoria a la Roja "es una decisión del técnico".

Brayan Cortés y su larga ausencia en las nóminas de la selección chilena: "Me llama la atención"
Martes 7 de abril de 2026 14:09
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Brayan Cortés vive un feliz presente en Argentinos Juniors, donde pelea por la cima del grupo B del torneo trasandino.

Y el arquero que es un titular habitual en el elenco del barrio de La Paternal fue consultado por su ausencia en la selección chilena, a diez meses del último partido que jugó por la Roja.

"Es una decisión del técnico (Nicolás Córdova)... Me llama la atención", señaló el guardameta en diálogo con AS.

De cara a las próximas nóminas, el nacido en Iquique comentó que “hay que mantenerse y mejorar cada vez más. Lo de estar en una posible convocatoria se verá con el tiempo”.

Sobre su presente en Argentinos Juniors, declaró que "gracias a Dios, todo va marchando bien. Me siento feliz por el momento que estamos pasando como club, como grupo y a nivel personal, la competencia es alta”.

Finalmente, Brayan Cortés mencipnó que “he crecido mucho como jugador, me siento muy feliz en Argentinos Juniors. Siempre quise jugar en el extranjero y hoy estoy disfrutando”.

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