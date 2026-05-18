Gobierno anunció que para el segundo semestre regresará el público visitante para los clásicos del fútbol chileno

El Gobierno anunció que volverá el público visitante para los grandes clásicos del fútbol chileno.

Tras la reunión entre la Delegación Presidencial de la región Metropolitana y los presidentes de Colo-Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, se confirmó el retorno de los fanáticos para este tipo de partidos.

"Hemos tenido una reunión muy fructífera, estamos trabajando para cumplir con el gran objetivo de devolver el fútbol a las familias. Durante el segundo semestre, todos los clásicos de gran connotación, los clásicos, van a volver a tener público visitante. Es una señal clara, nos interesa seguir en el camino de la normalización del fútbol", expresó el delegado Germán Codina.

"No vamos a cifrar en un solo encuentro avalar o no medidas. Es evidente que prueba y error tienen que servirnos para construir lo que esperamos. Tenemos que ir sintonizando distintas medidas entre todos. Utilizaré todas las herramientas que la ley me entrega", añadió.

Eso sí, la medida no comenzará a regir para el duelo de este domingo entre la UC y el "Cacique" en el Claro Arena, pues Codina sostuvo: "Es una de las opciones, pero Católica ha pedido revisar las condiciones de seguridad para los vecinos del sector. Queremos implementar medidas de forma seria y responsables, entendemos lo que plantearon y vamos a construir una solución para que tengan hinchas visitantes en el Claro Arena".

Todo indica que se aplicará para los clásicos del segundo semestre y Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul comentó: "La U tiene disposición de recibir público de visita. Vamos a ser el primer organizador de este desafío, al recibir a Colo-Colo en agosto".

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