Árbitro denunció agresión en el partido entre Huachipato y U. La Calera en Talcahuano: Recibió un impacto en un ojo

El triunfo de Huachipato por 3-1 ante Unión La Calera en Talcahuano, por la 12ª fecha de la Liga de Primera, estuvo marcado por una agresión que sufrió el árbitro Rodrigo Carvajal.

Es que al término del primer tiempo, al juez le cayó un proyectil en el rostro, situación que alarmó a todos, luego de que el réferi se tomara la cara y se fuera al piso.

El propio ábitro en su informe entregó detalles de lo sucedido y apuntó directamente a la barra del cuadro "acerero" por la agresión.

"Al finalizar el primer tiempo, nos dirigíamos hacia el sector de camarines cuando, desde el sector de la barra local de Huachipato, comenzaron a lanzar objetos, impactándome uno de ellos directamente en el ojo", explicó.

Además, añadió que "debido al dolor que me provocó el golpe, permanecí algunos minutos en el lugar antes de dirigirme al camarín. Posteriormente, al revisarme, presentaba únicamente irritación en el ojo".

De esta manera, ahora el incidente será revisado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, organismo que podría aplicar un duro castigo para el estadio CAP de Talcahuano.

PURANOTICIA