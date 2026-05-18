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Tomás Barrios tiene programación para estrenarse este martes en la qualy de Roland Garros

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El chillanejo, 22° cabeza de serie en las clasificaciones, debutará este martes ante el complicado local francés Harold Mayot (217°).

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Lunes 18 de mayo de 2026 17:43
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Tomás Barrios (135° del ranking ATP) es el único representante chileno en la qualy de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada y cuya fase clasificatoria arrancó este lunes.

El chillanejo, 22° cabeza de serie en las clasificaciones, debutará este martes ante el complicado local francés Harold Mayot (217°). Y el partido ya tiene programación confirmada.

El encuentro entre el nacional y el galo fue fijado para el quinto y último turno del court 14, cuya acción comienza a las 04:00 horas chilena. Por lo tanto, el cotejo de "Tomi" empezaría a eso del mediodía.

Barrios ya enfrentó antes a Mayot y también fue en la qualy de un Grand Slam, cuando se inclinó en la primera ronda de las clasificaciones del US Open 2024, sobre superficie de cemento, por parciales de 6-3 y 6-2.

En caso de tomarse revancha y vencer al europeo, el chileno enfrentará en segunda ronda al ganador de la llave entre el francés Luka Pavlovic y el británico Harry Wendelken.

El nacional debe ganar tres partidos para poder disputar por primera vez en su carrera el cuadro principal del major parisino y acompañar a sus compatriotas Alejandro Tabilo (35°) y Cristian Garin (116°).

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