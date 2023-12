Brayan Cortés tras el título de Copa Chile: "Cierra un año que veo como positivo dentro de todo lo malo"

Colo-Colo levantó la 14a Copa Chile de su historia luego de vencer en la final a Magallanes por un cómodo marcador de 3-1, poniendo fin a una irregular campaña, donde se quedaron con las manos vacías en el Campeonato Nacional y no pudieron tener éxito en el plano internacional.

Así y todo, el portero Brayan Cortés valoró lo hecho durante la temporada y tras el compromiso aseguró que este título "cierra un año que veo como positivo dentro de todo lo malo, porque no salimos campeones del torneo nacional".

En un aspecto más íntimo, el guardameta reconoció que "es un año en que me pasó de todo y aun así, me quedo con la perseverancia que tuve, tuve momentos complicados, pero dentro de todo feliz porque el equipo ganó. Nos vamos con un título que es Copa Chile, nos vamos más tranquilos a vacaciones y a esperar lo que pasa".

En la misma línea, el "Indio" remarcó que "me quedo con el esfuerzo que hicimos durante todo el año, a pesar que no logramos el título que queríamos, pero con esto, creo que es un balance positivo, dentro de todo lo negativo".

Por último, Cortés fue consultado por los rumores en torno a la continuidad del técnico Gustavo Quinteros, quien aún no asegura su permanencia y ya ha estado recibiendo algunos sondeos del extranjero.

"No sé si es el último (partido de Quinteros), no sé si seguirá. Vamos a ver qué pasa, quién se va, quién se queda. No sabemos nada, ahora solo disfrutar de este momento para irnos contentos", aseguró.

PURANOTICIA