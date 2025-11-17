Brayan Cortés sufre molestia muscular y enciende las alarmas en Peñarol de cara a las finales ante Nacional

Brayan Cortés fue titular en la remontada de Peñarol en la semifinal contra Liverpool por la Liga AUF Uruguaya, resultado que le permitió al cuadro "carbonero" disputar la dos finales contra Nacional por la definición del título.

De cara a la definición, la presencia del portero chileno está en incertidumbre, porque tras jugar los 90 minutos del tiempo reglamentario y los 30 de alargue contra Liverpool, el golero criollo sintió molestias.

Desde "Carve Deportiva" dieron a conocer que "Brayan Cortés sufrió una fuerte contractura. El martes se le realizarán estudios para comprobar la entidad de la lesión. El chileno quiere estar sí o sí en los clásicos".

Consignar que la primera final está programada para disputarse este domingo 23 de noviembre, mientras que el domingo 30 se desarrollará la vuelta.

