Brayan Cortés está a un paso de sellar su continuidad por dos temporadas en Colo-Colo

Parecía que en Colo-Colo ya se olvidaban del Brayan Cortés, luego que hace un mes rechazara la oferta de renovación de Blanco y Negro por su deseo de partir al fútbol extranjero. Sin embargo, ahora estaría cerca de sellar su continuidad en el cuadro albo por dos temporadas.

Es que tras su salida, el técnico Jorge Almirón se interesó en Matías Dituro, multicampeón con Universidad Católica y actualmente en el Elche de España. Pero desde la concesionaria que administra al conjunto de Macul no lo consideraron como buena imagen para el Centenario, debido a que el golero está identificado con la UC.

Y si bien también hubo conversaciones con el costarricense Keylor Navas, ex Real Madrid y Paris Saint-Germain, a Almirón no le terminaba de cuadrar la incorporación de un futbolista de poca acción en los últimos meses. Por este motivo, y sumado a que Cortés no recibió ofertas desde el extranjero, el DT pidió al iquiqueño de vuelta.

Además, otro factor importante es el de los cupos de extranjeros, debido a que el nortino no usa, mientras que Navas sí, y eso lo privaría de potenciar el ataque con futbolistas de afuera.

"Está bien avanzado el tema. De uno a diez, ocho. En la reunión de directorio del lunes se tocó el tema y la aseguraron a Mosa que Brayan no tiene equipo dónde jugar", expresaron desde el entorno del jugador a El Mercurio.

El sueldo sería de 50 millones de pesos por un contrato a dos años.

PURANOTICIA