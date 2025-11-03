Brayan Cortés conquistó su segundo título con Peñarol en Uruguay

Semana soñada para Brayan Cortés en Peñarol. El portero chileno conquistó el miércoles su primer título con el cuadro "carbonero" al levantar el trofeo de la Copa Uruguay, mientras que cuatro días después volvió a festejar.

Es que el golero nacional ahora abrochó la obtención del Torneo de Clausura en el triunfo por 2-1 como local ante Defensor Sporting.

El arquero iquiqueño fue titular en el cotejo donde encajó un gol rápidamente a los 4' de parte de Diego Abreu. Sin embargo, el Manya remontó gracias a doblete de Lucas Hernández, a los 45'+1 y 55'.

Con esto, Peñarol sumó 32 puntos y le sacó una ventaja inalcanzable a Montevideo City y Nacional, a falta de una fecha para el final del certamen.

Tras festejar su segundo título con el conjunto de Montevideo, Cortés expresó: "Me han tocado partidos muy buenos y algunos malos. Dimos vuelta la página y el equipo está fuerte".

