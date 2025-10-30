Brayan Cortés conquistó su primer título con Peñarol en Uruguay

Brayan Cortés no lleva ni siquiera un semestre en Peñarol de Uruguay y ya gritó campeón. Es que el portero chileno conquistó su primer título con el cuadro "carbonero".

El Manya derrotó el miércoles a Plaza Colonia por 2-0 y se quedó con la Copa Uruguay, en un partido donde el arquero nacional nuevamente fue titular.

El equipo del golero iquiqueño se impuso gracias a un autogol de Guillermo Reyes y un tanto de Eric Remedi para conquistar su primer trofeo en esta competencia.

Este es el décimo título en la carrera de Cortés, quien arribó al elenco aurinegro a mitad de año luego de un opaco primer semestre en Colo-Colo.

Consignar que el chileno está a préstamo en Peñarol hasta fin de año y su contrato tiene una opción de compra por 1,4 millones de dólares.

