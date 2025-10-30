Brayan Cortés conquistó su primer título con Peñarol en Uruguay

El portero chileno fue titular en el triunfo del cuadro "carbonero" ante Plaza Colonia para ganar el trofeo de la Copa Uruguay.
Brayan Cortés no lleva ni siquiera un semestre en Peñarol de Uruguay y ya gritó campeón. Es que el portero chileno conquistó su primer título con el cuadro "carbonero".
El Manya derrotó el miércoles a Plaza Colonia por 2-0 y se quedó con la Copa Uruguay, en un partido donde el arquero nacional nuevamente fue titular.
El equipo del golero iquiqueño se impuso gracias a un autogol de Guillermo Reyes y un tanto de Eric Remedi para conquistar su primer trofeo en esta competencia.
Este es el décimo título en la carrera de Cortés, quien arribó al elenco aurinegro a mitad de año luego de un opaco primer semestre en Colo-Colo.
Consignar que el chileno está a préstamo en Peñarol hasta fin de año y su contrato tiene una opción de compra por 1,4 millones de dólares.
