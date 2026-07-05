Brasil quedó eliminado del Mundial tras perder con Noruega en los octavos de final

Noruega completó una clasificación histórica a los cuartos de final del Mundial 2026 al eliminar a Brasil en Nueva York tras imponerse 2-1 en el marcador. Erling Haaland lideró a los nórdicos con dos goles y decretó un nuevo fracaso de la Verdeamarela, que se quedó afuera en los octavos de final. Los europeos se enfrentarán al ganador del cruce entre México e Inglaterra. El equipo de Carlo Ancelotti falló un penal en el primer tiempo, aunque convirtió el descuento por la misma vía de la mano de Neymar en el tiempo de adición.

El partido se desarrolló con los nórdicos manejando la pelota y el Scratch replegado en su campo para golpear con ataques directos. Los europeos impusieron las condiciones en los primeros minutos, al punto de que Patrick Berg convirtió un gol que fue invalidado por fuera de juego. Luego una mala salida desde el fondo, la Verdeamarela se encontró con un penal a favor por una imprudente entrada de David Moller Wolfe sobre Matheus Cunha que el árbitro Ismail Elfath cobró tras la intervención del VAR. Örjan Nyland le ganó el duelo a Bruno Guimarães y le atajó el disparo sobre su palo izquierdo.

Más allá de que hubo varios lapsos intensos en Nueva York, Noruega manejó el ritmo del encuentro con la tenencia de la pelota ante una Brasil especulativa que no ejerció una presión sobre el adversario. No obstante, los europeos regalaron varias pelotas en la salida por abajo a lo largo del primer tiempo. Ambos combinados generaron aproximaciones de peligro: Alisson respondió con firmeza pese a no ser exigido de gran manera y Nyland se destacó con dos buenas atajadas —sobre Gabriel Martinelli y Vinícius Júnior— además del penal.