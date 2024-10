Branco Ampuero autocrítico con el rendimiento de la UC: "Faltó ser más regulares, más consistencia"

Pese a la irregular temporada de Universidad Católica, uno de los puntos altos del cuadro cruzado en esta campaña 2024 ha sido el defensa Branco Ampuero, quien incluso se ha acomodado para jugar de lateral derecho y hasta ha marcado goles.

En ese sentido, el zaguero explicó la clave para el buen nivel que ha mostrado en el conjunto de la franja. En ese sentido, expresó en conferencia de prensa: "Hasta el día de hoy sigo asistiendo a visitas con mi psicólogo, cada dos semanas. Hicimos terapia. A veces uno, sin quererlo, lleva problemas del fútbol a la casa y eso no era beneficioso para mí y mi familia. Me guiaron, me dieron herramientas para superar estas cosas que, si bien no eran graves, podían escalar. Ha sido un año de mucho aprendizaje en lo psicológico. Cuando logré poner en sintonía lo psicológico y lo familiar, el buen rendimiento llega. Ha sido uno de los años más sanos que he tenido en el club".

Además, agregó: "Lo de mi puesto ha sido un desafío, lo he hecho con gusto. Estoy feliz con este puesto. Ha sido todo un aprendizaje, le he podido dar más variantes a mi juego".

También, fue autocrítico por el nivel de la UC en el año: "Faltó ser más regulares, más consistencia. Ha sido un torneo de mucho vaivén. Vamos a dejar todo en la cancha, como venimos haciéndolo, con virtudes y errores. Va a ser un partido importantísimo para nosotros y para ellos, estas semanas nos sirven para seguir mejorando".

Consultado sobre la calendarización del Campeonato Nacional, sostuvo: "Ha sido un torneo muy pausado, con muchas paras. Jugamos un partido en septiembre, se hace difícil ser regular en estos partidos, aunque vienen jugadores con lesiones y que tienen tiempo para mejorarse. A estas alturas del año, uno quiere jugar los partidos que quedan, definir muchas cosas, y estas paras te generan un poquito de ansiedad. El futbolista quiere seguir compitiendo. Se está jugando muy poco, este segundo semestre ha habido mucho descanso y pierdes ritmo, te quita el envión futbolístico del fin de semana".

Respecto al objetivo de conseguir el cupo a la Copa Libertadores 2025, el defensor comentó: "Hoy lo relevante es que Católica depende de sí mismo (...) Para mí, el fixture es igual de complicado. Lo entretenido es que todos se están jugando algo. Nosotros tenemos que ir a buscar los tres puntos, no podemos especular con los otros resultados".

Por último, Ampuero aplaudió a su compañero Fernando Zampedri por lograr el récord de máximo goleador histórico de la UC: "Es fuera de serie, a comienzos de año todos esperábamos que pudiera pasar este récord. Estábamos convencidos de que iba a ocurrir en el año. Es un privilegio estar con él, trabaja para ser un goleador, se exige y exige al grupo. Ojalá la racha se siga extendiendo y el próximo partido seguro que lo va a afrontar con la misma ambición de seguir marcando goles".

PURANOTICIA