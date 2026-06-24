Bosnia vence 3-1 a Catar y sueña con la clasificación a la siguiente ronda del Mundial

Bosnia-Herzegovina consiguió una valiosa victoria por 3-1 sobre Catar en la última jornada del Grupo B del Mundial 2026 y mantuvo vivas sus opciones de avanzar a los dieciseisavos de final, aunque ahora deberá esperar otros resultados para conocer su destino en el torneo.

El conjunto balcánico se impuso gracias a los goles de Kerim Alajbegovic y Ermin Mahmic, además de un autogol de Sultan Al-Brake. El descuento para los asiáticos fue obra de Hassan Al-Haydos.

Durante los primeros minutos, el partido careció de grandes emociones, pero tras la primera pausa de hidratación Bosnia-Herzegovina tomó el control de las acciones y abrió la cuenta a los 28 minutos. Alajbegovic protagonizó una gran jugada individual y definió con un potente remate que dejó sin opciones al portero Mahmoud Abunada.

La ventaja europea aumentó cinco minutos más tarde. Edin Dzeko conectó una volea que terminó desviándose en Sultan Al-Brake antes de ingresar al arco catarí, decretando el 2-0 parcial a los 33'.

Cuando parecía que el encuentro se inclinaba definitivamente para los balcánicos, Catar reaccionó antes del descanso. Hassan Al-Haydos aprovechó una acción en el área rival y descontó a los 41 minutos para devolver algo de incertidumbre al compromiso.

En el complemento, el cuadro asiático intentó llegar al empate, pero Bosnia-Herzegovina logró resistir la presión y sentenció el encuentro a los 79'. Ermin Mahmic capturó un balón suelto dentro del área y sacó un remate que Abunada no pudo contener, estableciendo el definitivo 3-1.

Con este resultado, Bosnia-Herzegovina cerró su participación en la fase de grupos con cuatro puntos y quedó a la espera de la definición de las demás zonas para saber si logra acceder a la siguiente ronda. Catar, en tanto, se despidió del Mundial tras una discreta campaña en la que solo sumó una unidad.

PURANOTICIA