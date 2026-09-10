Bombazo desde Paraguay: Gustavo Alfaro en la mira de La Roja y su continuidad en duda por exigencia salarial

Una verdadera bomba surgió desde Paraguay. Gustavo Alfaro, técnico de la selección paraguaya que alcanzó los octavos de final del Mundial 2026, mantiene en incertidumbre su continuidad al mando de la Albirroja y aparece como un candidato de peso para liderar el nuevo proceso de la Selección chilena.

En las últimas horas, medios paraguayos aseguraron que la ANFP ya habría tomado contacto con el entrenador argentino y le habría presentado una millonaria propuesta para asumir la conducción de La Roja.

"La Federación de Chile está interesado en contar con Gustavo Alfaro. El técnico argentino tiene negociaciones con la Albirroja, pero la selección chilena tendría ganas de contar con el DT", informó Ramiro Aranda de Futbol Py.

A esta información se sumó Federico Arias, de 95.5 FM, quien entregó detalles sobre las negociaciones que Alfaro mantiene con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

"Alfaro habría solicitado un incremento salarial de entre el 70% y el 80%, mientras que la propuesta inicial de la APF (Asociación Paraguaya) contemplaba una suma del 30%".

De esta manera, la continuidad del estratega argentino en Paraguay estaría condicionada por las negociaciones salariales, mientras que Chile aparece como una alternativa concreta para su futuro.

Cabe consignar que Alfaro cuenta con una amplia experiencia dirigiendo selecciones nacionales. A ese nivel, ha estado al mando de Ecuador, Costa Rica y Paraguay.

En el fútbol de clubes, en tanto, el técnico trasandino ha dirigido a diversos equipos argentinos, entre los que destaca su paso por Boca Juniors.

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