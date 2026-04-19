Boca Juniors derrotó por la mínima a River sin chilenos en cancha

Boca Juniors prolongó su racha positiva al derrotar a River Plate en el Estadio Monumental. La diferencia la marcó Leandro Paredes, quien convirtió el único gol del encuentro desde el punto penal: El campeón del Mundo demostró su jerarquía y se transformó en la figura del xeneize.

El duelo no contó con presencia nacional. Paulo Díaz permaneció en la banca millonaria sin ser considerado por Eduardo Coudet, mientras que Williams Alarcón tampoco fue alternativa en el conjunto xeneize.

En los primeros minutos, River Plate mostró mayor iniciativa, aunque no logró reflejarlo en el marcador. La situación se complicó con la lesión de Sebastián Driussi, reemplazado a los 19’ por Maxi Salas.

Boca resistió la presión y, cerca del cierre del primer tiempo, encontró la ventaja. Tras falta sancionada por Lautaro Rivero, Paredes ejecutó desde los doce pasos y puso el 1-0.

La segunda mitad se caracterizó por la garra y la tensión propia de los superclásicos. En medio de los roces, Marcos Acuña y Leandro Paredes protagonizaron un cruce que terminó con ambos amonestados: “Los campeones del mundo protagonizaron un fuerte cruce y ambos vieron la tarjeta amarilla”.

Con esta victoria, Boca Juniors suma 24 unidades y se ubica tercero en el Grupo A del Apertura. River Plate, pese a la derrota, se mantiene segundo en el Grupo B con 26 puntos.

PURANOTICIA