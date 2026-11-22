A dos fechas del final del campeonato, Flamengo conquistó este sábado por segundo año consecutivo el título del Brasileirao.

Ello tras igualar 1-1 con Palmeiras como visitante.

El cuadro local abrió la cuenta a los 12 minuto con un cabezazo del colombiano Jhon Arias, pero a los 76 minutos apareció Samuel Lino para marcar la igualdad y desatar la celebración del Flamengo.

En Flamengo no pudo estar presente uno de sus habituales titulares: el volante chileno Erick Pulgar, quien estaba suspendido por tarjetas amarillas.

Con este título, en todo caso, Pulgar ha conquistado 12 trofeos con Flamengo desde que llegó al club en 2022: tres campeonatos cariocas, dos Brasileirao, una Copa de Brasil, una Supercopa de Brasil, dos Copas Libertadores, una Copa Interamericana y una FIFA Challenger Cup.

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