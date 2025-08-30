Blanco y Negro aprobó por unanimidad la llegada del técnico Fernando Ortiz

Click acá para ir directamente al contenido
El directorio de la concesionaria que administra a Colo Colo dio el visto bueno para el arribo del "Tano", quien tomará las riendas del Cacique tras la salida de Jorge Almirón.

Sábado 30 de agosto de 2025 14:15
Es que este viernes, la dirigencia de Blanco y Negro habría dado el paso para intentar sellar al nuevo estratego, pues según dio a conocer radio ADN, el "Cacique" le hará llegar las condiciones al argentino Fernando Ortiz para que sea el próximo DT del cuadro albo.

Consignar que Ortiz, de 47 años, ha dirigido al Sol de América (Paraguay), Sportivo Luqueño (Paraguay), América (México), Monterrey (México) y Santos Laguna (México).

Tal como se anunció, este sábado salió humo blanco desde el estadio Monumental y Colo-Colo abrochó la llegada de su nuevo entrenador, el argentino Fernando Ortiz.

