Blanco y Negro aprobó las ventas de Vicente Pizarro a Argentina y Alan Saldivia a Brasil

La reunión telemática del directorio de Blanco y Negro celebrada durante la tarde de este miércoles resolvió la salida de Vicente Pizarro y Alan Saldivia.

Por una hora y quince minutos, los dos bloques que contralan a la concesionaria que administra a Colo-Colo debatieron las ofertas recibidas por el volante y el zaguero central. De esta forma, Pizarro partirá a Rosario Central de Argentina por una cifra cercana a los US$ 2,2 millones y el 70% del pase del jugador (el otro 30% quedará en manos del elenco popular).

Mientras que Alan Saldivia, quien tuvo una irregular campaña la temporada pasada debido a una lesión, llegará a la poderosa liga brasileña para defender los colores del Vasco da Gama. El quinto equipo más popular de Brasil desembolsará US$ 1,5 millones por el 50% de la carta del jugador y la opción de quedarse con un 20% más en el futuro.

VOLANTE Y ZAGUERO SE BUSCA

Una vez finalizada la cita telemática, el presidente del directorio, Aníbal Mosa, informó que la llegada de Damián Pizarro todavía no está resuelta. Además, reveló que no se discutió la contratación de nuevos jugadores, pero las partidas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia supone mirar el mercado, debido a que ambos jugadores tuvieron regularidad durante la temporada pasada.

"Uno siempre espera más, porque son los jugadores mas calificados que tenemos, junto a Lucas Cepeda, pero habían unas cláusulas en el caso de Vicente que no teníamos margen para movernos; y la oferta de Vasco satisface al directorio", explicó tras el directorio.

Es aquí donde surgen las opciones, para reemplazar a Pizarro, de Pablo Galdames (Independiente), Christopher Mesias (Cobresal), Ulises Ortegoza (nacionalizado chileno, perteneciente a los registros de Talleres de Córdoba), Williams Alarcón (con poco minutaje en Boca Juniors) y Matías Lugo (O’Higgins).

La partida de Alan Saldivia al Vasco da Gama, en tanto, obliga a Colo-Colo a reforzar su defensa. Tal como lo había anticipado Aníbal Mosa semanas atrás y lo confirmó nuevamente tras la reunión, se realiza seguimiento al uruguayo Javier Méndez (Peñarol) y el paraguayo Junior Barreto (Olimpia). El caso de Óscar Salomón es más complejo debido al elevado costo de la operación.

CEPEDA, EL “9” Y “POPÍN” CASTRO

El complejo escenario económico que enfrenta Colo-Colo tras quedar fuera de las copas internacionales de 2026 obliga a la dirigencia a buscar ingresos mediante la venta de jugadores.

En esa lista aparece Lucas Cepeda, considerado la principal carta de exportación del club. El delantero formado en Santiago Wanderers fue declarado transferible junto a Vicente Pizarro y Alan Saldivia, y Europa sería su destino. En Macul esperan que la operación supere los US$ 5 millones, aunque por ahora no existe una propuesta concreta.

Blanco y Negro también está en la búsqueda de refuerzos ofensivos. Entre las alternativas figura el regreso de Damián Pizarro, tras un discreto paso por Europa, y la posibilidad de mejorar la oferta por Daniel “Popín” Castro, goleador de Deportes Limache.

Ambos nombres cobran relevancia ante la partida de Salomón Rodríguez (cedido a préstamo por un año al Montevideo City Torque) y la grave lesión de Marcos Bolados, que lo mantendrá al menos seis meses fuera de las canchas.

Ambos bloques acordaron reunirse nuevamente si surge alguna novedad con las negociaciones mencionadas.

