Betis tropieza antes de Europa: el equipo alternativo de Pellegrini cae ante Getafe

Real Betis jugará el próximo jueves en Grecia ante Panathinaikos el partido de ida por los cuartos de final de la Europa League.

Por tal razón, el entrenador de los sevillanos, Manuel Pellegrini, optó por armar un equipo alternativo para enfrentar como visita a Getafe, en el marco de la fecha 27 de la liga española.

Y el experimento no le resultó al DT chileno porque Real Betis cayó por 2-0.

Getafe mostró amplia superioridad en la primera fracción y así pudo adelantarse en el marcador con los goles de Kiko Femenía (28’) tras aprovechar un desvío del arquero Álvaro Valles, y de Martín Satriano (45’) que regaló una exquisita vaselina a los asistentes al Coliseum Alfonso Pérez.

Pellegrini en el segundo tiempo trató de revertir la situación haciendo ingresar a jugadores titulares como Antony y Forlans pero, a pesar de que tuvo ocasiones de descontar, ni siquiera eso consiguió.

Con esta derrota, Real Betis se quedó con sus 43 puntos en la tabla en el quinto puesto.

