Betis se impuso al Dínamo de Zagreb y se acerca a abrochar su clasificación a la siguiente ronda de la Europa League

Apoyado en una sólida presentación ofensiva en el primer tiempo, el Real Betis de Manuel Pellegrini le pasó por encima al Dínamo de Zagreb y se impuso cómodamente por 3-1 en el estadio Maksimir, quedando cerca de abrochar su clasificación a la siguiente ronda de la UEFA Europa League.

Luego de un inicio de mucho estudio por parte de ambos equipos, el cuadro verdiblanco comenzó a inclinar la cancha a su favor y estuvo muy cerca de abrir la cuenta por medio de Sergi Altimira, quien tuvo tres acciones claras de peligro (20', 23' y 25').

Pero cuando se cumplió la media hora de partido empezó el vendaval "heliopolitano". Rodrigo Riquelme ganó línea de fondo y sacó un centro rasante dentro del área que terminó conectando el defensa rival Sergi Domínguez (30'), quien metió la pelota en su propio arco.

Los dirigidos por el "Ingeniero" no sacaron el pie del acelerador y tres minutos más tarde aumentaron las cifras tras una combinación de Cedric Bakambu y Riquelme (33'), quien definió por bajo. Y en el 38', Antony aprovechó un grosero error de la zaga y el portero croata, anotando a puerta vacía el tercer gol de los sevillanos.

El dueño de casa levantó un poco el nivel en el segundo periodo y, al menos desde la presión y el amor propio, intentó acortar las diferencias en el marcador. Pero el elenco andaluz tampoco se conformó y Abdessamad Ezzalzouli estuvo a nada de aumentar las cifras con un remate que dio en el travesaño (59').

Recién en el último tramo del cotejo se animó un poco más el conjunto azul, que luego de exigir al arquero Álvaro Valles (86') anotó el tanto del honor a través de Niko Galesic (86'). En la jugada posterior, Bakambu erró en completa soledad lo que hubiese sido el 4-1.

De esta manera, los "heliopolitanos" llegaron a 14 puntos y, a falta de que se complete la fecha, quedaron en el cuerto puesto a solo una unidad del líder, el Olympique de Lyon. Pellegrini y los suyos volverán a ver acción en el torneo el 22 de enero ante PAOK.

Por lo pronto, Real Betis enfrenará el próximo lunes a Rayo Vallecano por La Liga, mientras que el jueves visitará a Real Murcia por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

(Imagen: @RealBetis)

PURANOTICIA