Betis reaccionó tarde y Barcelona lo castigó con un 5-3 en un vibrante duelo en La Cartuja

En una intensa noche en el estadio La Cartuja, el Real Betis de Manuel Pellegrini terminó pagando caro su atrevimiento ante el sólido líder de La Liga, cayendo por 5-3 en un partido cargado de emociones.

El elenco verdiblanco ilusionó temprano a su hinchada luego de que Antony (6') aprovechara un rebote para abrir la cuenta. Pero la reacción del FC Barcelona fue tan rápida como contundente: Ferran Torres (10' y 12') dio vuelta el marcador en dos minutos, dejando en evidencia las grietas defensivas del Betis.

La avalancha culé no se detuvo. Roony Bardghji (31') aumentó las cifras y, antes del descanso, Ferran firmó su triplete (39'), lo que dejó el duelo prácticamente sentenciado.

En el complemento, un penal por mano de Bartra permitió que Lamine Yamal (59') colocara el quinto tanto para el líder del torneo. El Betis, herido pero no resignado, logró descontar al final gracias a Diego Llorente (84') con un certero cabezazo y a Juan Camilo Hernández (90'), quien convirtió desde los doce pasos para decorar el 3-5 definitivo.

El golpe es fuerte para los heliopolitanos, que quedaron estancados en el quinto puesto con 24 puntos, a siete unidades del Atlético de Madrid, último clasificado a Champions.

Ahora, el desafío inmediato será recomponerse rápidamente: el próximo jueves, el equipo de Pellegrini visitará al Dínamo de Zagreb por la última fecha de la UEFA Europa League, donde todavía tienen opciones de avanzar.

PURANOTICIA