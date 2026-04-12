Betis no pudo sostener el ritmo y firmó su séptimo partido sin ganar en La Liga

Una jornada amarga para el Real Betis en La Liga. El equipo que adiestra Manuel Pellegrini lamentó un empate a uno como forastero ante Osasuna, cosechando así su séptimo pleito en línea sin ganar en el certamen, complicando una hipotética clasificación a la próxima UEFA Champions League.

Los pupilos del "Ingeniero" abrieron la cuenta en el amanecer del compromiso gracias a un veloz contragolpe comandado por Abdessamad Ezzalzouli (6'), quien recibió un pase en profundidad, aceleró la marcha y con un tiro cruzado desde el mediocírculo del área, cumplió con la ley del ex para poner por delante a su equipo.

A partir de ese momento, la visita se hizo con el control del duelo y en el minuto 22, Ez Abde tuvo la oportunidad para haber aumentado las cifras pero se encontró con las manos seguras del portero Sergio Herrera.

Sin embargo, el encuentro dio un giro en el 39' luego de que el árbitro concediera un dudoso penal para el local por una supuesta falta sobre Jorge Herrando tras un rebote proveniente de una gran atajada de Álvaro Valles. Ante Budimir asumió la responsabilidad y con un zurdazo ajustado al palo izquierdo, emparejó el marcador.

El cuadro rojillo mantuvo la intensidad en el segundo tiempo y a través de Víctor Muñoz tuvo sus mejores ocasiones de gol. No obstante, el guardameta Valles primero (54') y Natan después (60'), se encargaron de evitar una nueva caída del arco bético.

Recién en el tramo final del duelo y con el regreso del argentino Giovani Lo Celso tras una larga ausencia por lesión, los sevillano se animaron un poco más sobre campo contrario pero no le alcanzó y cosechó una amarga igualdad, profundizando su mal momento en el torneo español.

Con este empate, el elenco andaluz se asentó en el quinto puesto con 46 puntos, apenas dos de ventaja sobre Celta de Vigo, conjunto que enfrenta al colista Real Oviedo y que podría arrebatarte al equipo verdiblanco su sitial en la clasificación.

Ahora, el Real Betis y Pellegrini deberán dar vuelta la página lo antes posible ya que el jueves recibirán a Braga por la vuelta de los cuartos de final de UEFA Europa League. En la ida, heliopolitanos y portugueses firmaron un 1-1.

PURANOTICIA