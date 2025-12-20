Betis–Getafe: Pellegrini defiende su visión del fútbol ante un rival incómodo

Real Betis recibirá este domingo a Getafe, a partir de las 17:00 horas, por la fecha 17 de la liga española, en un encuentro que vuelve a poner frente a frente dos estilos claramente diferenciados. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini enfrentará al conjunto de José Bordalás en un partido que, más allá de lo futbolístico, revive un debate recurrente sobre las distintas maneras de entender el juego.

En la previa del compromiso, el técnico chileno fue consultado por la prensa española respecto al contraste de propuestas que se verán en el campo de juego. Pellegrini respondió con mesura, señalando que “cada uno tiene sus caminos y sus formas de ganar”, aunque subrayó que el fútbol también debe considerar el espectáculo y la manera en que se compite.

El entrenador del Betis reconoció abiertamente que mantiene diferencias con Bordalás en la forma de concebir el juego, pero descartó cualquier conflicto personal. “Tengo diferencias en la manera de ver el fútbol, pero no hay nada más. Hay una buena relación con él porque pensar distinto no te hace ser enemigo de alguien”, afirmó, buscando bajar el tono a cualquier polémica previa.

Pellegrini también fue consultado por el próximo mercado de fichajes, aunque optó por no adelantar definiciones. El chileno aseguró que el foco está puesto exclusivamente en el duelo ante Getafe y recordó que cualquier incorporación depende tanto de la disponibilidad económica como de una evaluación real de las necesidades del plantel.

Finalmente, el técnico destacó la respuesta que ha mostrado su equipo durante la temporada y reiteró su confianza en el grupo actual. “Este plantel demostró que puede responder”, sostuvo, dejando en claro que, más allá de los rumores, su prioridad sigue siendo consolidar el rendimiento del Betis en la competencia doméstica.

