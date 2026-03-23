Betis de Pellegrini profundiza su crisis en La Liga y suma otro tropiezo en San Mamés

El Betis y Manuel Pellegrini no lo pasan bien en la Liga española. El cuadro verdiblanco cayó el domingo por 2-1 como visita ante el Athletic de Bilbao y sumó su quinto partido consecutivo sin conocer el triunfo en el certamen.

Tras la derrota, la prensa española criticó el planteamiento que realizó el técnico chileno en el primer tiempo y publicó que el conjunto andaluz "regresa de San Mamés sin puntos y con la sensación de haber dejado escapar un partido en el que, de no haber 'regalado' la primera parte, podía perfectamente haber arañado un resultado positivo".

Además, aseguró que se vio "un equipo plano, muy largo sobre el campo y sin capacidad para conectar con los cuatro jugadores de ataque. Una situación que el Athletic aprovechó para tirar de sus habituales transiciones".

En tanto, Sport calificó al "Ingeniero" con nota 4 y comentó: "El planteamiento inicial prescindiendo de juego interior y de jugadores en la medular con buen pie y capacidad de organización provocó el 2-0 con el que se fue al descanso. Quiso arreglarlo tras él, lo consiguió en parte gracias a Fornals, Altimira y Bellerín, pero no le dio para sumar. Oportunidad perdida de dar un paso al frente".

Consignar que con esta derrota, el Betis se ubicó en el quinto lugar de la tabla, con 44 puntos y en zona de clasificación a la fase de grupos de la próxima edición de la Europa League.

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