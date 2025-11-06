Betis de Pellegrini derrota al Lyon y allana su camino a la siguiente fase de la Europa League

Valioso triunfo el del Betis de Manuel Pellegrini este jueves por la Europa League. El cuadro verdiblanco derrotó por 2-0 como local al Olympique de Lyon en el estadio La Cortuja de Sevilla, por la cuarta fecha de la fase de liga del torneo continental, y sumó su segundo triunfo en el certamen.

El elenco dirigido por el técnico chileno fue superior desde el inicio y abrió la cuenta a los 29 minutos, por medio de Abde Ezzalzouli, tras capitalizar un balón suelto en el área tras un tiro de esquina.

En tanto, el brasileño Antony aumentó las cifras a los 35', tras una exquisita definición de vaselina, para finalizar una gran jugada.

En el complemento, el equipo sevillano controló el ritmo y puso administrar sin problemas su ventaja, por lo que el marcador no se movió más.

Con esta victoria, el Betis sumó ocho puntos para trepar hasta el noveno puesto y acercarse a la zona de clasificación a la siguiente ronda.

En tanto, el Olympique de Lyon perdió su invicto y campaña perfecta, pues llevaba tres triunfos en línea y cedió la punta de manera exclusiva al Midtjylland del chileno Darío Osorio, que más temprano derrotó por 3-1 al Celtic de Escocia.

Cabe señalar que el elenco de Pellegrini volverá a la acción por la Europa League el 27 de noviembre, cuando reciba al Utrecht a las 17:00 horas.

(Imagen: @RealBetis)

PURANOTICIA