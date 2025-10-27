Betis de Pellegrini cayó ante el A. de Madrid y pone fin a una racha de ocho partidos consecutivos sin perder

El Betis de Manuel Pellegrini sufrió este lunes una dura derrota por 2-0 como local ante el Atlético Madrid, por la 10° fecha de la Liga española, y puso fin a una racha de ocho partidos consecutivos sin perder, considerando todas las competiciones en que participa.

Pese a que el conjunto del técnico chileno fue dueño del balón, le faltó claridad para romper la ordenada defensa del elenco "colchonero" y recibió dos estacadas, al principio y sobre el final del primer tiempo.

El equipo visitante se puso rápidamente en ventaja, cuando a los 3' Giuliano Simeone aprovechó un mal despeje para sacar una volea de zurda desde la medialuna del área y batir al portero Pau López.

Tras la apertura de la cuenta, el cuadro andaluz intentó reaccionar, pero solamente inquietó con disparos desde fuera del área de Ez Abde y Ricardo Rodríguez.

Y antes de irse al descanso, en el segundo minuto adicional, vino el segundo de los forasteros. Los jugadores del Betis reclamaron penal, pero el árbitro no sancionó nada y el Atlético salió rápido para que Álex Baena aumentara las cifras.

En el complemento el conjunto sevillano buscó el descuento y estuvo bastante cerca, a los 58', pero el palo le dijo que no a un remate de Ez Abde. Al final, los locales no pudieron en casa y sufrieron una dolorosa caída.

Con esta derrota, el Betis de Pellegrini vio frenada una racha de ocho duelos sin perder, pues no tropezaba desde el pasado 31 de agosto, cuando se inclinó por 2-1 ante el Athletic Bilbao. Además, se estancó en el sexto casillero, con 16 puntos, cerrando la zona de clasificación a torneos europeos, mientras que el Atlético Madrid se ubicó cuarto, con 19 unidades.

El elenco del "Ingeniero" tendrá que dejar rápidamente atrás la caída, debido a que este jueves volverá a la acción cuando enfrente a Palma del Río por la primera ronda de la Copa del Rey 2025-2026.

