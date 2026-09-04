Betis de Manuel Pellegrini vence al Real Madrid y continúa en la parte alta de la tabla en La Liga de España

El Real Betis de Manuel Pellegrini enmendó el rumbo en La Liga y lo hizo con un triunfazo por 1-0 ante el poderoso Real Madrid en el estadio La Cartuja, metiéndose en la parte alta de la tabla, en compañía del mismo conjunto capitalino y del FC Barcelona.

El cuadro verdiblanco, antecedido de una durísima derrota ante Levante, le entregó la iniciativa a un elenco merengue que desde temprano comenzó a exigir al portero Álvaro Valles (10'), quien terminaría transformándose en figura.

Vinicius Jr. tuvo la apertura de la cuenta para la visita, pero el poste derecho se lo negó (14'), mientras que los pupilos del "Ingeniero" respondieron con un zapatazo de Antony que tapó el arquero Thibaut Courtois (17') y un tiro de Juan Camilo Hernández bloqueado por un defensa (20').

Sobre el final del primer tiempo, un par de zagueros béticos evitaron el gol de Kylian Mbappe (42'), luego Valles hizo lo propio ante Jude Bellingham (45') y en los descuentos, el larguero se interpuso en los deseos de Dean Huijsen (45+4').

Aunque Mbappé tuvo un par de ocasiones claras en el tramo inicial del complemento (47' y 67'), poco a poco el dueño de casa fue inclinando el trámite del compromiso a su favor ante la falta de profundidad del ataque madridista.

Los dirigidos de Pellegrini lograron capitalizar esta alza de rendimiento en el minuto 79', momento en que el cancerbero visitante dio rebote tras un gran atajada y el irlandés Troy Parrott apareció en el corazón del área para abrir la cuenta.

Sin embargo, la Casa Blanca no tardó en responder y emparejó las cifras con un golazo de Carlos Espí (87'), quien marcó con una chilena. Pero cuando los jugadores se alistaban para sacar desde la mitad de cancha, el árbitro fue advertido de un offside en la génesis de la acción y el tanto fue anulado.

En la agonía del cotejo, Natan cometió una imprudente infracción dentro del área sobre Vinicius y el colegiado no dudó en pitar penal. Fue entonces que Valles volvió a hacerse gigante para contener el disparo de Mbappé (90+5').

Gran vuelta al triunfo para la escuadra sevillana, que igualó con nueve puntos al propio Real Madrid y al líder FC Barcelona, que mañana se ve las caras con Valencia.

El martes a las 16:00 horas de Chile, el Real Betis debutará en la UEFA Champions League visitando al Lille de Francia.

(Imagen: @RealBetis)

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