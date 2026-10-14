Betis de Manuel Pellegrini vence a Porto y mantiene su campaña perfecta en la Champions League

El Betis de Manuel Pellegrini sigue con el tranco ganador y campaña perfecta en su regreso a la Champions League.

Es que tras debutar con un triunfo como visita ante el Lille de Francia, este miércoles, el cuadro verdiblanco hizo su estreno en el certamen en calidad de local con una victoria por 3-2 ante Porto, en un partidazo en el estadio La Cartuja.

El encuentro tuvo un comienzo espectacular, porque antes de los cinco minutos el elenco andaluz llegó tres veces con peligro, mientras que después, el equipo luso casi convierte, pero el poste impidió la apertura del marcador.

Ya en el complemento llegaron todos los goles. De entrada, a los 46', los dueños de casa abrieron la cuenta con un golazo, cuando Fran García apareció por el medio y tocó para Ez Abde, quien casi desde el vértice del área le pegó de primera para dejar sin opciones al meta Diogo Costa.

Pero los forasteros reaccionaron rápidamente, porque a los 54' igualaron las acciones con un tremendo tiro libre ejecutado por Gabri Veiga, mientras que luego se adelantaron a los 61' con un gran jugada colectiva que definió Samu Aghehowa con un potente remate.

Sin embargo, el elenco del "Ingeniero" tuvo una notable remontada. A los 74' emparejó el marcador por medio de un tiro rasante de primera de Juan Camilo Hernández tras pase de Antony por la derecha.

Y ya sobre el final del compromiso, a los 84', Isco le dio el triunfo a los andaluces con un magistral lanzamiento penal que el juez sancionó tras revisar en el VAR una falta de Francisco Moura sobre Ángel Oriz.

El Porto pudo empatarlo en los descuentos, pero el arquero Álvaro Valles estuvo sensacional para salvar el equipo verdiblanco.

Con esta victoria, el Betis de Pellegrini mantuvo puntaje perfecto en la fase de liga de la Champions League, tras dos partidos disputados, y volverá a la acción por este certamen el miércoles 21 de octubre, cuando reciba al Feyenoord a las 16:00 horas chilena.

(Imagen: @RealBetis)

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