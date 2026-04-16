Betis de Manuel Pellegrini fue eliminado de la Europa League tras caer de local ante el Braga

El Betis se despidió este jueves de la Europa League tras sufrir un revés impensado. En condición de local, la escuadra dirigida por Manuel Pellegrini fue superada por 4-2 frente al Sporting Braga de Portugal, sentenciando así su eliminación en la etapa de cuartos de final del certamen continental.

El desarrollo del compromiso resultó ser una pesadilla para el equipo del estratega nacional, ya que desperdiciaron una ventaja inicial de dos anotaciones. Un colapso inesperado permitió que el conjunto visitante revirtiera el marcador, arrebatándole a los andaluces la oportunidad de clasificar a una semifinal de este campeonato por primera vez en su historia.

Ante un repleto estadio La Cartuja, el panorama arrancó de manera sumamente auspiciosa para los dueños de casa. Apenas a los 13 minutos, Antony inauguró el marcador mediante un certero cabezazo. Posteriormente, a los 26', Ez Abde estiró la diferencia, dando la impresión de que la llave estaba resuelta tras el empate a 1 registrado en el duelo de ida.

No obstante, la reacción de los lusos llegó antes del descanso. Cuando el reloj marcaba los 38', Pau Víctor conectó una volea cruzada que acortó las distancias, inyectando un envión anímico fundamental para los forasteros de cara a la etapa complementaria.

Apenas iniciado el segundo tiempo, la paridad se instaló en el recinto deportivo. A los 49', Carvalho decretó el empate con un testarazo luego de un tiro libre, capitalizando además una salida garrafal del portero Pau López.

La debacle verdiblanca continuó a los 53 minutos, momento en que Ricardo Horta puso en ventaja a la visita a través de un lanzamiento penal, cobrado por una infracción cometida por Sofyan Amrabat. Finalmente, a los 74', Jean-Baptiste Gorby selló el triunfo definitivo para el cuadro portugués gracias a una espectacular volea ejecutada desde fuera del área.

Con este resultado, se consumó una remontada histórica en contra de la escuadra andaluza, configurando una de las noches más duras que ha enfrentado el técnico chileno desde que asumió la banca del equipo verdiblanco. Este duro golpe internacional, además, agudiza el complejo presente que atraviesa la institución en La Liga española.

(Imagen: @RealBetis)

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