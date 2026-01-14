Betis de Manuel Pellegrini clasificó a los cuartos de final de la Copa del Rey tras vencer al Elche

El Real Betis de Manuel Pellegrini clasificó a los cuartos de final de la Copa del Rey tras vencer por 2 a 1 al Elche.

Ezequiel "Chimy" Ávila convirtió los dos goles que le dieron la posibilidad al cuadro sevillano de dar vuelta el marcador ante los "franjiverdes".

La victoria del equipo del "Ingeniero" no fue fácil, de hecho, durante casi una hora de partido, fue superado por el ordenado y sacrificado cuadro de Elche, que tuvo más la pelota y que le dio mejor administración.

Así, cuando Léo Petrov abrió el marcador (58’) parecía que Real Betis terminaría por vivir una jornada negra de local en el estadio de La Cartuja.

Pero "Chimy", quien entró a los 56 minutos hizo su tarea y convirtió a los 68’ y 80’ en el arco del exportero de Universidad Católica, Matías Dituro, y le dio a Pellegrini y a los suyos una alegría que parecía lejana.

(Imagen:

PURANOTICIA