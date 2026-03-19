Betis de Manuel Pellegrini aplastó al Panathinaikos y se instaló en cuartos de final de la Europa League

El Real Betis de Manuel Pellegrini dio este jueves una clase de contundencia ofensiva y superó por un holgado 4-0 a Panathinaikos en el estadio La Cartuja, dando vuelta la llave para instalarse en cuartos de final de la UEFA Europa League como uno de los grandes favoritos a levantar el título.

Obligado a dar vuelta la serie después de haber perdido por la cuenta mínima en la ida, los pupilos del "Ingeniero" aceleraron a fondo desde el inicio y tras un zapatazo de Juan Camilo Hernández, Aitor Ruibal capturó el rebote en el área y abrió la cuenta (7').

La visita estuvo lejos de inquietar el fondo bético y cuando se ilusionaba con no recibir más goles antes del descanso, Sofyan Amrabat (45+1') sorprendió con un derechazo de media distancia para ampliar las cifras, en una acción que tuvo que ser revisada por el VAR debido a un offside previo de Abdessamad Ezzalzouli que fue desestimado.

Los "heliopolitanos" no aflojaron en el ritmo y ampliaron la diferencia en el tramo inicial del complemento. Pablo Fornals pivoteó un balonazo desde el fondo y asistió a Ruibal, quien a su vez envió un centro para que "Cucho" Hernández convirtiera el tercer gol de los sevillanos (53').

El conjunto verdiblanco le bajó la persiana al compromiso en el minuto 66', cuando "Cucho" abrió el balón hacia la izquierda para "Ez Abde", quien ganó línea de fondo y envió un pase rasante para que el brasileño Antony sentenciara el cotejo con el 4-0 definitivo.

De esta manera, el elenco timbró su boleto a los cuartos de final del certamen, instancia donde se verá las caras con Braga, cuadro que dejó en el camino al Ferenváros de Hungría.

El próximo desafío del Real Betis tendrá lugar este domingo cuando visiten partir de ls 14:30 horas al Athletic de Bilbao por la fecha 29 de La Liga.

(Imagen: @RealBetis)

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